Disney+ lockert Bandbreitenreduzierung

Im Zuge der Corona-Pandemie haben diverse Streamingdienste die Qualität ihrer Inhalte angepasst. Die EU war mit diesem Wunsch an Disney+ und andere Streaming-Anbieter herangetreten, um die Stabilität der europäischen Netze zu gewährleisten.

Die Qualität der Inhalte sollte trotz der niedrigeren Bitrate weitestgehend erhalten bleiben. Das hat in meinen Augen nicht wirklich geklappt. Ich habe zumindest bei allen Diensten einen Unterschied erkennen können.

Wie dem auch sei, Disney hat nun verlauten lassen, dass Bandbreitenreduzierung zum heutigen 29. Juni 2020 wieder abgeschafft wird. So heißt es in einem Pressestatement:

Die vorübergehende Bandbreitenreduzierung, die zu Beginn dieses Frühjahrs in Kraft getreten ist, wird nach und nach aufgehoben. Wir erwarten, dass der vollständige Disney+ Katalog bis zum 29. Juni in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Formaten HD und UHD zum Streaming verfügbar sein wird.