Keine Werbung für Disney+ geplant

Werbung bei Streamingdiensten ist nicht ungewöhnlich, sei es wie bei Amazon Prime Video mit Werbeclips für die eigenen Inhalte vor einer neuen Folge oder einem Film, oder mit richtiger Werbung, wie das bei HBO Max der Fall ist.

Hier hat sich WarnerMedia nämlich dazu entschieden ein günstigeres Abo für HBO Max in den USA anzubieten, welches mit Werbung finanziert wird. Sowas sei für Disney+ nicht geplant, das wollte Bob Chapek diese Woche klar betonen.

We’re always reevaluating how we go to market across the world, but we’ve got no such plans now to do that. We’re happy with the models that we’ve got right now. We won’t limit ourselves and say no to anything. But right now, we have no such plans for that.