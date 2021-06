Star Wars: Ein Blick auf die Roadmap für Disney+

The Mandalorian war eine der ersten Serien für Disney+ und direkt zum Start ein großer Erfolg. Baby Yoda ist selbst Menschen ein Begriff, die kein Disney+ nutzen und mit der zweiten Staffel konnte Disney den Erfolg der Serie weiter ausbauen.

Doch wie sieht es mit der dritten Staffel von The Mandalorian aus? Die wird wohl erst Ende 2021 oder sogar 2022 in Produktion gehen. Das liegt daran, dass das Set noch für Obi-Wan Kenobi genutzt wird – die Serie soll 2022 zu Disney+ kommen.

Außerdem ist Pedro Pascal mit The Last of Us (HBO-Serie) beschäftigt und daher hat man bei Disney keine Eile. Fans werden aber in diesem Jahr sowas wie ein Spin-off bekommen, denn The Book of Boba Fett ist weiter für Dezember geplant.

Die Serie wird wohl intern als „The Mandalorian Season 2.5“ bezeichnet und soll einige Gastauftritte des Originals beinhalten. Neben diesen Serien ist übrigens noch sehr viel mehr für Disney+ in den kommenden Jahren geplant, denn Disney wird die Marke jetzt voll ausnutzen und sie wird im Fokus von Disney+ stehen.

Report: Star Wars series production plans • ‘Mandalorian’ S3 starts filming end of 2021/very early 2022 • ‘Obi-Wan Kenobi’ production will take many months • ‘Book of Boba Fett’ framed as ‘Mando S2.5’ with more crossover characters (via @Collider | https://t.co/AFVXAFw9aY) pic.twitter.com/14j4b0vG6Q — Fandom (@getFANDOM) June 9, 2021

