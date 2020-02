Disney: Zahl der Abos und Termine für The Mandalorian 2 und Marvel-Serien

Disney+ ist bereits ein voller Erfolg, denn der Dienst kommt nach kurzer Zeit schon auf 26,5 Millionen Abonnenten. Bedenkt man, dass Disney+ bisher in nur wenigen Ländern verfügbar ist, dann ist das ein guter Start. In Deutschland wird Disney+ ab dem 24. März verfügbar sein und 6,99 Euro im Monat kosten.

Im Rahmen des Super Bowl zeigte Disney eine erste Preview für die Marvel-Serien, die in diesem Jahr das Marvel Cinematic Universe (MCU) erweitern. Die erste Serie nennt sich „Falcon an the Winter Soldier“ und kommt im August, die zweite Serie nennt sich „„WandaVision“ und kommt im Dezember.

Eigentlich war „WandaVision“ für 2021 geplant, kommt nun aber früher. Loki wird weiterhin erst 2021 zu sehen sein, da gibt es noch keinen Termin. Dafür aber für die zweite Staffel von „The Mandalorian“, die erscheint im Oktober bei Disney+.

