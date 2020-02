Disney zeigt Preview für Marvel-Serien

Disney wird im März in Deutschland an den Start gehen und neben der Serie „The Mandalorian“ hat man auch große Pläne für das Marvel-Universum. Es wird in Zukunft exklusive Serien von den Marvel Studios bei Disney+ geben, die sich im Marvel Cinematic Universe (MCU) eingliedern. Zwei davon kommen 2020.

Das wären einmal „Falcon an the Winter Soldier“ und „WandaVision“, die uns beide in diesem Jahr erwarten. In einem Werbeclip für den Super Bowl hat Disney nun die erste Preview für die beiden Serien veröffentlicht und Loki ist ebenfalls kurz zu sehen. Loki startet jedoch erst im Frühjahr 2021 bei Disney+.

-->

Disney+ bisher mit fünf Marvel-Serien

Ich bin gespannt, wie das in Zukunft ablaufen wird, aber eins ist sicher: Wer die komplette Story vom MCU verstehen möchte, der muss in Zukunft nicht nur alle Filme, sondern auch alle Serien schauen. Disney nutzt diese Strategie, um den neuen Streamingdienst somit ein bisschen bei Marvel-Fans zu pushen.

Das kann man positiv oder negativ bewerten, ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass die Marvel-Welt nicht nur im Kino zu sehen ist und bin schon jetzt gespannt, was uns bei Loki erwartet. Nach diesen drei Serien stehen übrigens noch „What if…?“ (Sommer 2021) und Hawkeye (Herbst 2021) bei Disney+ an.

Marvel Phase 5: Captain Marvel 2 soll 2022 kommen Disney schickte Anfang 2019 mit Captain Marvel die erste Superheldin mit einem Solofilm ins Marvel Cinematic Universe (MCU) und da der Film gut ankam, plant man derzeit einen weiteren Film mit Brie Larson. Details stehen aktuell noch aus. Da Anna…24. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->