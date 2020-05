DKB kämpft erneut mit Störung

Comdirect: Das Ende ist beschlossen

Das Ende der Direktbank Comdirect ist beschlossen. Die Commerzbank wird ihre Tochter in Zukunft in bestehende Strukturen integrieren. Am gestrigen 5. Mai 2020 fand die diesjährige Hauptversammlung der Comdirect bank AG statt. Dort wurde die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre…6. Mai 2020