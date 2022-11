Doctor Who ab 2023 bei Disney+ zu sehen

Ich habe den ein oder anderen Hype in den letzten Jahren mitgemacht, doch Doctor Who ging bisher immer an mir vorbei. Allerdings ist mir bewusst, dass die Serie eine gigantische Fanbase hat, die folgende Ankündigung interessieren wird.

BBC und Disney sind einen Deal eingegangen, die kommende Staffel wird ab 2023 bei Disney+ zu sehen sein. Der neue Doctor Who wird von David Tennant gespielt und Start der Staffel ist im November 2023, eine Preview gibt es auch schon:

Fans von Doctor Who werden allerdings mit einem Nachteil leben müssen: Disney+ wird nur die neue Staffel und darauffolgende Staffeln bekommen. Die alten Folgen muss man bei anderen Diensten streamen und wenn ich das richtig sehe, dann gibt es Doctor Who momentan in keiner Flatrate. Mal schauen, ob sich das noch ändert.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass die bisherigen Staffeln auch bei Disney+ landen werden, man das aber jetzt noch nicht verkünden will. Sicher auch, weil es Rechte mit anderen Anbietern gibt. Achja, ein neues Logo für Doctor Who gibt es auch:

