Drillisch Allnet-Flats: Drei Aktionstarife gestartet

Das Drillisch-Mobilfunkportal winSIM bietet ab sofort den Tarif LTE All 3 GB zu einem rabattierten Preis von 6,99 Euro monatlich an. Auch die Drillisch-Marke sim.de senkt eine Allnet-Flat ab sofort im Preis. So kostet der Tarif LTE All 2 GB derzeit 5,99 Euro pro Monat. Bei der Marke handyvertrag.de gibt es zudem im Tarif LTE All 5 GB kurze Zeit 1 GB Extra-Datenvolumen für insgesamt 7,99 Euro monatlich.

Die drei Tarife der Drillisch-Marken sind auf Wunsch als flexible Variante mit einem Monat Laufzeit verfügbar. Bei sim.de wird leider in beiden Fällen ein Bereitstellungspreis fällig. Bei winSIM und handyvertrag.de entfällt dieser bei der längeren Laufzeit.

Alle drei Allnet-Flat-Tarife können bis zum 18. Februar 2020 um 11 Uhr gebucht werden.

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Die drei Drillisch-Tarife beinhaltet neben dem mobilen Datenvolumen auch eine SMS- sowie Telefon-Flatrate in alle deutschen Netze. Ebenfalls ist die jeweilige Flatrate für die Nutzung im EU-Ausland an Bord.

Die Nutzer der Tarife können die integrierte Datenautomatik zudem im Kundencenter von winSIM, sim.de sowie handyvertrag.de abschalten. Auch bei diesen Drillisch-Angeboten ist man wie üblich im Netz von Telefónica Deutschland (o2) unterwegs.

winSIM LTE All 3 GB Aktionsdetails

3 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar)

mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar) 6,99 Euro monatlich statt 7,99 Euro

monatlich statt 7,99 Euro Monatlich kündbar oder 24 Monate Laufzeit, 0 Euro Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Flatrate Telefonie

Flatrate SMS

Flatrate EU-Ausland

… alle Tarifdetails gibt es auf der winSIM.de-Website

sim.de LTE All 2 GB Aktionsdetails

2 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar)

mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar) 5,99 Euro monatlich statt 6,99 Euro

monatlich statt 6,99 Euro Monatlich kündbar oder 24 Monate Laufzeit, 9,99 Euro Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit und 19,99 Euro Bereitstellungspreis bei 1 Monat Laufzeit

Flatrate Telefonie

Flatrate SMS

Flatrate EU-Ausland

… alle Tarifdetails gibt es auf der sim.de-Website

handyvertrag.de LTE All 5 GB + 1 GB Aktionsdetails

6 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar)

mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar) 7,99 Euro monatlich

monatlich Monatlich kündbar oder 24 Monate, 0 Euro Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Flatrate Telefonie

Flatrate SMS

Flatrate EU-Ausland

… alle Tarifdetails gibt es auf der handyvertrag.de-Website

Neukunden erhalten auch einen Wechselbonus in Höhe von 10 Euro. Voraussetzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter als Drillisch Online zu winSIM.de, sim.de bzw. handyvertrag.de.

