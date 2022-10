Dstny übernimmt easybell

Dstny, ein europäischer Telekommunikationsanbieter, gab die Übernahme von easybell bekannt, einem Provider aus Deutschland, der Cloud Telefonanlagen, Breitbandanschlüsse und VoIP-Telefonie anbietet. Bei easybell kann man derzeit ein Händlernetzwerk von 2.000 Partnern vorweisen.

Mit 28 Millionen Euro Umsatz, 75 Mitarbeitern und voll automatisierten Prozessen sei easybell laut Dstny „gut aufgestellt“, um die Dstny-Aktivitäten in Deutschland zu führen und europaweit zu stärken.

In der Pressemeldung zur Übernahme heißt es:

Die bisherigen Gesellschafter haben nach strategischen Partnern gesucht, um das beeindruckende Wachstum von easybell noch weiter zu beschleunigen. Nach dem, was ich im Laufe des Prozesses erfahren habe, wird Dstny easybell helfen, noch schneller in andere europäische Märkte vorzudringen, während Dstny eine Präsenz in Deutschland erhält. ecotel wird langfristig ein Lieferant für easybell bleiben, sodass die Transaktion für alle Beteiligten von Vorteil ist.

– Markus Hendrich, Vorstand der ecotel communication ag, dem bisherigen Mehrheitsgesellschafter von easybell.