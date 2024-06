Dynasty Warriors: Origins – Eine neue Ära für das „1 vs. 1.000“-Actionspiel

Mit Dynasty Warriors: Origins erhält die langjährige Hack & Slash-Spielreihe von KOEI TECMO und dem Entwicklerstudio Omega Force einen neuen Teil. Das Spiel ist für die PlayStation 5, die Xbox der X|S-Serie und den PC über die Steam-Plattform geplant und wird voraussichtlich im Jahr 2025 im Handel erhältlich sein.

Nach dem Motto: Einer gegen viele und noch viel mehr

Das Dynasty Warriors-Franchise ist bekannt dafür, dem Spieler eine schier unüberschaubare Anzahl an Gegnern vor die Nase zu setzen, die es auf möglichst effektive und schnelle Art und Weise zu besiegen gilt. Tomohiko Sho, Produzent und Direktor von Omega Force, spricht daher auch von einem „1 vs. 1000“-Actionspiel – erste Einblicke bietet der nun veröffentlichte Teaser-Trailer.

Während die Spieler in Echtzeit Kampftaktiken anwenden müssen, ist die Koordination mit verbündeten Armeen von entscheidender Bedeutung. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines namenlosen Helden, der sich durch die historische Geschichte des Drei-Königreiche-Krieges kämpft, während in ganz China das Chaos ausbricht.

-->