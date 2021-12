eBay Kleinanzeigen integriert Versandmöglichkeit mit DHL und Hermes

Bei eBay Kleinanzeigen will man ab sofort den Versand von Produkten vereinfachen, die über die Plattform verkauft wurden.

Ab heute können Nutzer neben der Zahlung auch den Versand abwickeln. Die Option steht in allen Kategorien zur Verfügung, in denen üblicherweise versandfähige Waren gehandelt werden.

-->

Beim Erstellen einer Anzeige auf eBay Kleinanzeigen können Verkäufer Details zum Versand angeben. Dazu stehen Produkte von Hermes und DHL zur Auswahl, die Sendungsverfolgung sowie Haftung beinhalten. Käufer, die Artikel mit „Sicher bezahlen“ bezahlen, geben während der Bezahlung ihre Versandadresse ein.

Haben Verkäufer ein DHL-Produkt gewählt, können diese nach erfolgreichem Verkauf direkt über die Website oder die Apps von eBay Kleinanzeigen den Kauf eines Versandetiketts starten. Mit diesem können Verkäufer das Paket bei allen Abgabestellen von DHL ab- beziehungsweise ihrem DHL-Zusteller mitgeben.

Übliche Online-Preise von DHL und Hermes

Die angegebenen Preise für den Versand entsprechen den üblichen Online-Preisen von DHL und Hermes. Verkäufer können auch weiterhin einen eigenen Preis für den Versand festlegen und so beispielsweise auch Kosten für die Verpackung berücksichtigen.

Die neue Option wurde in den letzten Wochen in der Kategorie „Smartphones“ getestet und ist ab sofort in allen Kategorien, in denen üblicherweise versandfähige Waren gehandelt werden, verfügbar.

Bereits im zurückliegenden Jahr hat eBay Kleinanzeigen vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie die Pflicht für Verkäufer, stets auch eine Abholung zu ermöglichen, aufgehoben.

Zahlreiche Chromebooks mit Google Pixel Buds A zum Bundle-Bestpreis Der Technikhändler Cyberport verkauft aktuell zahlreiche Chromebooks mit je einem Paar Google Pixel Buds A zum Bundle-Bestpreis. Wer aktuell ein Chromebook sucht, der sollte mal bei Cyberport vorschauen. Dort gibt es nämlich zu zahlreichen Chromebook-Modellen die Google Pixel Buds A…13. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->