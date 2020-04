E-Bikes erlebten 2019 einen Rekord

Der Markt für E-Bikes ist laut Angabe des Zweirad-Industrie-Verbands letztes Jahr deutlich gestiegen und es wurden erstmals über 1 Million Einheiten verkauft. Mit 1,36 Millionen verkauften E-Bikes gab es 2019 einen Rekord in Deutschland.

Der Markt für „normale“ Fahrräder ist weiter gesunken, was vermuten lässt, dass die E-Bikes das ein oder andere Fahrrad ohne E-Antrieb ersetzt haben. Die Grafik von Statista zeigt, wie sich der Markt in den letzten Jahren entwickelt hat.

Die E-Bikes nehmen also langsam an Fahr auf (Wortspiel beabsichtigt), was vor allem an den sinkenden Preisen in den letzten Jahren liegen dürfte. Immer mehr Modelle kommen dazu und sowas steigert natürlich auch die Nachfrage.

Momentan werden noch mehr als doppelt so viele Fahrräder wie E-Bikes, auch Pedelecs (Akronym für Pedal Electric Cycle) genannt, verkauft. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass das spätestens 2023 oder 2024 kippen wird.

