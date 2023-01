Elektroautos dominierten im Dezember ganz klar den deutschen Markt

Das wird sich eh nicht durchsetzen. Ich warte noch auf Wasserstoff. Das hört man gerne, wenn es um das Ende des Verbrenners geht. Doch die Realität zeigt, dass sich die Branche schon festgelegt hat: Elektroautos sind (kurzfristig) die Zukunft.

Und die Auslieferungszahlen im Dezember 2022 beweisen das, denn bei der BAFA wurden 104.000 Elektroautos zugelassen und mit 33 Prozent ist das nicht nur ein Rekord, es ist die beliebteste Antriebsart gewesen. Letztes Jahr lag der Anteil der Elektroautos bei 18 Prozent und das Wachstum bei 32 Prozent im Vergleich zu 2021.

Tesla in den Top 5 der Autohersteller

Insgesamt wuchs der Markt in Deutschland um 1 Prozent, die Elektroautos sind also deutlich beliebter als die Verbrenner mittlerweile (mit Blick auf das Wachstum). Und auch eine rein elektrische Marke (Tesla) hat es 2022 in die Top 5 in Deutschland geschafft und ordnet sich direkt hinter Volkswagen, Mercedes, BMW und Audi ein.

Ich bin aber gespannt, ob dieses starke Wachstum anhält, denn die Energiepreise steigen, die Förderung sinkt und die Produktion macht weiterhin Probleme. Doch die Marken haben mit Blick auf immer strengere EU-Vorgaben keine andere Wahl.

Sollten die aktuellen Bedingungen dazu führen, dass die Nachfrage wirklich etwas zurückgeht, dann muss man irgendwann die Preise senken. Ich glaube zwar nicht, dass das schon 2023 passiert, ganz im Gegenteil, dann aber sicher ab 2024 oder 2025, wenn auch viele neue Elektro-Plattformen für kompakte Modelle fertig sind.

Im Dezember war jeder dritte Neuwagen in Deutschland ein reines E-Auto! 📈BAFA-Boom! Mit 104.000 Autos und 33% Marktanteil war Elektro die stärkste Antriebsart im Markt. Im Jahr 2022 sind es 18% Anteil und +32% in einem stagnierenden Gesamtmarkt (+1%). Retweet — nextmove (@nextmove_de) January 4, 2023

