BMW verdoppelt Elektroauto-Verkaufszahlen

BMW hat die Verkaufszahlen der Elektroautos letztes Jahr verdoppeln können und der Anteil der rein elektrischen Modelle liegt mittlerweile bei 10 Prozent. In diesem Jahr will man sich erneut steigern und peilt einen Anteil von ca. 15 Prozent an.

An das Rekordjahr von 2021 mit 2,2 Millionen Einheiten kommt BMW zwar nicht heran, aber 2,1 Millionen Einheiten sind auch sehr gut. Höhere Preise konnten das aber beim Umsatz ausgleichen. Die finalen Zahlen soll es am 10. Januar geben.

BMW wirbt zwar gerne mit Wasserstoff als Trend, aber die Realität sieht eben ganz anders aus. Und im Hintergrund entsteht eine Elektro-Plattform für 2025. In diesem Jahr stehen unter anderem der neue BMW iX1 und der aktuelle BMW i7 im Fokus.

