Elon Musk bekräftigt: Tesla Supercharger bald für andere Elektroautos offen

Das Supercharger-Netzwerk von Tesla wird bald voller, das ist mittlerweile sicher. Nicht nur, weil Tesla immer mehr Elektroautos verkauft, sondern weil man immer wieder betont hat, dass es für andere Elektroautos geöffnet wird.

Über Twitter hat Elon Musk heute erneut bekräftigt, dass die ersten Supercharger noch in diesem Jahr für andere Elektroautos geöffnet werden. Mit der Zeit sollen die Supercharger in allen Ländern der Welt offen zugänglich sein.

That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year. […] Over time, all countries. – Elon Musk