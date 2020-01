EMUI 10: Huawei spricht über das Android-Update

Huawei verteilt seit einigen Wochen bereits ein großes Update in Form von EMUI 10, welches als Basis Android 10 nutzt. Beim Huawei Mate 30 Pro und Mate 30 ist die aktuelle Version vorinstalliert, die älteren Modelle werden nun versorgt.

Wir haben euch hier immer wieder auf dem Laufenden bezüglich des Updates gehalten, mal gab es sowas wie einen Vorab-Rollout für Nutzer der HiCare-App, dann wurde EMUI 10 bei normalen Geräten angezeigt, aber viele von euch mit einem älteren Gerät werden sicher noch auf Android 10 warten.

Da kommt es ganz passend, dass sich Huawei heute mal wieder offiziell zum Update geäußert und den globalen Plan für EMUI 10 genannt hat. Relativ zeitnah werden nun die folgenden Modelle laut Huawei mit EMUI 10 versorgt:

Beginning this month, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI P30, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 X (4G) and HUAWEI nova 5T users will start receiving push notifications prompting them to install the EMUI10 update. Users may also check for eligibility by going to Settings > System > Software Update on their devices.