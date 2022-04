EnBW nimmt Schnellladeparks in Zwickau und Meerane in Betrieb

Das Energieunternehmen EnBW hat zwei neue Schnellladeparks in Betrieb genommen und verdichtet damit sein EnBW HyperNetz für E-Autos.

Seit wenigen Tagen können E-Autofahrer in Zwickau an zwölf und in Meerane an acht HPC-Ladepunkten (High-Power-Charging) mit bis zu 300 Kilowatt laden. Die „Großstandorte“ liegen in direkter Nähe zur A72 bei Zwickau bzw. zur A4 bei Meerane. Beide Ladeparks sind zusätzlich mit einer Fotovoltaik-Anlage überdacht und bieten Ladesäulen von alpitronic.

In Kürze sollen auch in Bad Kissingen und Lauenau zwei überdachte EnBW-Ladeparks ans Netz gehen. Bis zum Jahr 2025 plant die EnBW jährlich 100 Millionen Euro Investitionen und steuert das Ziel an, ihr Schnellladenetz bis dahin auf 2.500 Standorte zu erweitern.

