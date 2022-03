Strategische Partnerschaft: EnBW setzt auf Ladesäulen von alpitronic

Eine verlässliche Schnellladeinfrastruktur ist die Grundlage dafür, dass sich Elektromobilität in den Alltag der Menschen einfügt. Hier möchte EnBW weiterhin mit alpitronic punkten.

Für den weiteren Ausbau der Schnellladeinfrastruktur haben die EnBW und alpitronic in dieser Woche eine strategische Partnerschaft geschlossen. Das Unternehmen EnBW ist Betreiber des derzeit größten öffentlichen Schnellladenetzes in Deutschland und alpitronic ein spezialisierter Anbieter und Entwickler von Schnellladesäulen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die EnBW zusätzlich „mehrere hundert“ Ladesäulen des Südtiroler Unternehmens erwerben.

Dioe alpitronic-Produkte kommen bereits seit 2018 im EnBW HyperNetz zum Einsatz, so auch am größten Schnellladepark des Unternehmens beim Kamener Kreuz. Dieser ist mit 26 alpitronic hyperchargern ausgestattet – bis zu 52 Autofahrer können so gleichzeitig laden. Mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt gehören die Ladesäulen zur höchsten Leistungsklasse im Markt.

Bis zum Jahr 2025 plant die EnBW jährlich 100 Millionen Euro Investitionen und steuert das Ziel an, ihr Schnellladenetz bis dahin auf 2.500 Standorte zu erweitern.

