Epic Games Store: Civilization VI aktuell kostenlos

PlayStation: Sony kündigt „Days of Play 2020“ an

Sony hat diese Woche die „Days of Play 2020“ angekündigt. Das sind ein paar Tage im Jahr, in denen Sony zahlreiche Spiele im Preis senkt und auch bei der Hardware ein paar Deals veröffentlicht. Start ist am 3. Juni und…23. Mai 2020 JETZT LESEN →