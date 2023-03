ETF- und Aktienangebot: Vivid Money setzt auf Upvest

Vivid Money, eine Finanzplattform für das Banking, Sparen sowie Investieren, wird für sein neues europäisches ETF- und Aktienangebot auf Upvest setzen.

Das Berliner Infrastruktur-Fintech Upvest unterstützt die mobile Banking- und Investment-App Vivid mit seiner Investment-API und ermöglicht Vivid damit, sein Angebot an Anlagemöglichkeiten für Privatanleger zu erweitern.

Die Infrastrukturlösung von Upvest soll dabei sicherstellen, dass Vivid unter Einhaltung der EU-weiten Vorschriften neue Assets zum Handel anbieten kann. Die API-Lösung von Upvest ermöglicht es den Endkunden von Vivid demnach erstmals, in europäische ETFs und Aktien mit allen relevanten Aktionärsrechten zu investieren. Bislang bot Vivid in Invest 1.0 nur Derivate an.

Darüber hinaus erhalten die Kunden von Vivid mit Upvest eine neue Anlagemöglichkeit in Aktienbruchteile in Echtzeit – und das ab einer Investition von einem Euro. Vivid erhielt seine Investmentlizenz von der niederländischen AFM im August 2022.

