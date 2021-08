Everdale: Neues Spiel von Supercell als Kontrast zu Clash of Clans

Der Konflikt mit anderen Spielern ist ein zentrales Element in Clash of Clans, einem der finanziell erfolgreichsten Spiele auf der Welt. Supercell baut das Universum im Moment außerdem weiter aus, denn warum nicht, die Reihe ist ein Goldesel.

Mit Everdale traut man sich aber auch etwas Neues, denn hier geht es darum ein Dorf in Ruhe und vielleicht auch noch Teamarbeit aufzubauen. Der Fokus liegt auf „guten Vibes“ mit Freunden und man soll hier auch „eine gute Zeit haben“.

​​​​Grow your village and lead your villagers in a lush utopian community in Everdale! Play with your friends to build a society upon wits and cooperation. Farm and garden. Collect and craft. Trade and sell. Harvest and reap the rewards! […] There’s no limit to what you and your friends can achieve. Enjoy peaceful village building and experience your very own community with Everdale.