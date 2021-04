Clash of Clans: Supercell kündigt drei neue Spiele an

Supercell hat in den letzten Jahren einige lukrative Spiele auf den Markt gebracht, doch Clash of Clans ist bis heute das erfolgreichste davon. Daher hat man nun drei neue Spiele der Reihe angekündigt – die sich aber alle unterscheiden werden.

Supercell baut Clash-Universum auf

Bei Supercell möchte man ein Universum rund um die Clash-Spiele aufbauen, doch die Fans sollen sich keine Sorgen machen: Diese Spiele werden von einem neuen Team entwickelt, welches unabhängig ist. Es gibt jedoch noch kein Datum für Clash Quest, Clash Mini und Clash Heroes, nur ein kurzes Gameplay-Video.

Die Entwickler haben außerdem auch betont, dass die Qualität nicht leiden soll und man nicht nur noch Clash-Spiele entwickeln wird. Es sind auch andere Spiele in der Pipeline, bei denen es sich nicht um Clash-Ableger handelt, so Supercell.

Fans der Reihe können sich (zunächst das Video weiter unten anschauen und dann) auf dieser neuen Clash-Webseite für die jeweiligen Spiele anmelden.

Erinnert mich derzeit ein bisschen an Rovio, die nach Angry Birds auch zahlreiche Ableger entwickelt und geschaut haben, was davon gut ankommt. Supercell ist jedoch schon jetzt breiter aufgestellt. Es ist aber natürlich immer verlockend eine „cash cow“ zu melken, wenn sie so extrem erfolgreich wie Clash of Clans ist.

