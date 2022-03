Exklusiv bei Amazon Prime Video: Trailer für The Boys Staffel 3

The Boys geht im Sommer in die nächste Runde, das hat Amazon schon zum Start ins neue Jahr bestätigt. Am Wochenende gab es dann den ersten Trailer, der zwar mit einem Teaser versehen ist, aber ehrlich gesagt so viel wie ein Trailer zeigt.

Die Serie handelt von Superhelden, aber anders, als man sich das vorstellt, wenn man die Marvel- und DC-Serien kennt. Komplett anders. Wir waren damals positiv überrascht, The Boys ist eine unterhaltsame (aber auch sehr makabere) Serie.

-->

Am 3. Juni geht es bei Amazon Prime Video weiter, die Serie ist exklusiv für den Streamingdienst und man hat sie auch nicht eingekauft, es ist ein Amazon Original. Ich bin gespannt und bei uns steht die neue Staffel definitiv auf der Juni-Liste.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Netflix wird teurer: Höhere Preise kommen in Europa an Netflix hat die Preise zum Start ins neue Jahr in den USA angezogen und es sieht so aus, als ob das bald uns betrifft. Direkt vorab: In Deutschland gibt es noch die alten Preise, aber es ist nur eine Frage…11. März 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->