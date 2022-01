The Boys bei Amazon Prime Video geht im Sommer weiter

Die dritte Staffel von The Boys hat ein Datum: Startschuss ist am 3. Juni 2022 mit drei Folgen. Danach erscheinen die Folgen wöchentlich und das Finale findet dann am 8. Juli statt. Mehr Details haben wir bisher noch nicht.

Der Trailer für die neue Staffel wird aber sicher bald kommen und da bin ich schon gespannt, denn die Serie hat uns hier im Haushalt positiv überrascht. Mal etwas ganz anderes in diesem ganzen Superhelden-Hype.

