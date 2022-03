Netflix wird teurer: Höhere Preise kommen in Europa an

Netflix hat die Preise zum Start ins neue Jahr in den USA angezogen und es sieht so aus, als ob das bald uns betrifft. Direkt vorab: In Deutschland gibt es noch die alten Preise, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Preiserhöhung uns betrifft.

Netflix knackt erstmals die 20 Euro

2020 erhöhte Netflix die Preise auch erst in den USA, bevor man sie später in Europa und dann bei uns erhöhte. Und auch dieses Mal können wir den Blick auf andere Länder (Irland und UK) werfen, um die neuen Preise vorher zu erfahren.

-->

Der Basisplan kostet jetzt 8,99 Euro, das Standard-Abo gibt es für 14,99 Euro und wer 4K möchte, der zahlt jetzt stolze 20,99 Euro bei Netflix. Ich habe ja noch mit 19,99 Euro für das Premium-Abo gerechnet, aber Netflix will einen Euro mehr.

Netflix Basis: 8,99 Euro

8,99 Euro Netflix Standard: 14,99 Euro

14,99 Euro Netflix Premium: 20,99 Euro

Das ist mittlerweile schon sehr teuer, vor allem, wenn man 4K möchte. Netflix muss sich echt nicht wundern, wenn Personen das Abo teilen, denn wer schaut im Jahr 2022 noch gerne in HD. Das Standard-Abo ist jetzt teurer, als das Premium-Abo im Jahr 2019 (bevor die Preiserhöhung kam). Das geht schon sehr schnell nach oben.

Wie gesagt, uns betrifft das bisher noch nicht, aber bei der letzten Preiserhöhung lagen nur ein paar Tage zwischen dem Preisanstieg in Großbritannien und bei uns. Daher würde ich kommende Woche mit neuen Preisen in Deutschland rechnen.

Peaky Blinders: 6. und letzte Staffel ab Juni bei Netflix Viele (inklusive mir) haben sicher darauf gewartet, wann die 6. und letzte Staffel von Peaky Blinders bei Netflix zu sehen sein wird, immerhin läuft sie gerade bei BBC. Jetzt haben wir ein Datum: Es dauert noch, ab dem 10. Juni…10. März 2022 JETZT LESEN →

-->