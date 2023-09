FDP fordert Abschaffung von Umweltzonen

Die FDP hat sich für eine bundesweite Abschaffung der Umweltzonen ausgesprochen. Die verkehrspolitische Sprecherin der FDP, Skudelny, argumentiert im Deutschlandfunk, die Umweltplaketten seien unnötige Bürokratie, die Kosten für die Bürgerinnen und Bürger würden gesenkt und die Behörden entlastet.

Sie betont, dass diese Maßnahmen nicht mehr zeitgemäß seien, da bereits über 90 Prozent der in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge eine grüne Plakette hätten und sich die Luftqualität in den Städten, in denen die Umweltzonen abgeschafft wurden, nicht verschlechtert habe.

Trotz dieser Forderung der FDP sind Umweltschützer besorgt über das Signal, das von der Abschaffung der Umweltzonen ausgeht. Zwar planen auch einige Städte und Gemeinden die Abschaffung, aber es gibt auch Beispiele wie London, wo die Umweltzonen trotz Kritik ausgeweitet wurden.

Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung ist die Abschaffung der Umweltzonen nicht vereinbart, was auf Widerstand innerhalb der Regierung hindeutet.

Umweltzonen sind abgegrenzte Gebiete in Städten oder Gemeinden, in denen bestimmte Umweltauflagen für Fahrzeuge gelten. In diesen Zonen dürfen nur Fahrzeuge mit einer entsprechenden Umweltplakette fahren, um die Luftqualität zu verbessern und die Schadstoffbelastung zu reduzieren.

-->