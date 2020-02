Find My Mobile: Samsung räumt Datenpanne ein

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass der Samsung-Service „Find My Mobile“ in der letzten Woche mysteriöse Push-Nachrichten an Nutzer auf der ganzen Welt versendet hat. Auch eine Stellungnahme von Samsung gab es dazu, welche die Vorkommnisse auf einen technischen Fehler zurückführte. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Wie Samsung gegenüber The Register eingeräumt hat, kam es auch zu einer Datenpanne. So konnten Nutzer des Samsung-Dienstes „Find My Mobile“ die eigentlich geschützten Daten fremder Nutzer einsehen.

Datenpanne in Find My Mobile

Die Sache kam nach diversen Hinweisen von Betroffenen Nutzern ins Rollen, die sich bei The Register gemeldet haben. Nach der Push-Meldung wollten diese sich beim Online-Service einloggen und landeten in fremden Accounts. Samsung wurde damit konfrontiert und gab folgende Stellungnahme ab.

Ein technischer Fehler führte dazu, dass eine kleine Anzahl von Benutzern auf die Daten eines anderen Benutzers zugreifen konnte. Sobald wir von dem Vorfall erfuhren, haben wir die Möglichkeit, sich in das Geschäft auf unserer Website einzuloggen, aufgehoben, bis das Problem behoben war. Wir werden uns mit weiteren Einzelheiten an die Betroffenen wenden.

Samsung spricht also davon, dass eine „eine kleine Anzahl“ von Nutzern betroffen war. Es ist allerdings fraglich, ob das stimmt. Auch in der ersten Stellungnahme sprach Samsung davon, dass „auf einer begrenzten Anzahl von Galaxy-Geräten“ die fehlerhafte Push-Info landetet, obwohl klar war, dass Unmengen an Geräten betroffen waren.

Sobald sich mehr Informationen zur Thematik ergeben, greifen wir diese auf. Und solltet ihr von Samsung als Betroffener kontaktiert werden, meldet euch gerne bei uns.

