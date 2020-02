Find My Mobile: Samsung verschickt mysteriöse Push-Nachricht

Der Samsung-Service „Find My Mobile“ hat in den vergangenen Stunden und bis zum heutigen Morgen mysteriöse Push-Nachrichten an Nutzer auf der ganzen Welt versendet. Der Inhalt: Die Zahl 1. Zahlreiche Nutzer bei Reddit oder Twitter zeigten sich verwundert darüber.

Mit Samsung „Find My Mobile“ kann man normalerweise sein Smartphone orten lassen, falls man es mal verlegt oder verloren hat. Die mysteriösen Push-Nachrichten sollen aber auch Nutzer erhalten haben, die „Find My Mobile“ gar nicht nutzen.

Der Grund für die Nachrichten war eventuell eine Art Serverfehler. Außerdem äußerte sich ein Samsung Care Ambassador im Samsung-US-Forum mit einer merkwürdigen Vermutung:

Soweit ich das beurteilen kann, ist dies ein Test für Samsung, um sicherzustellen, dass die Dienste funktionieren.

Sobald es mehr Informationen bzw. eine offizielle Stellungnahme von Samsung dazu gibt, ergänze ich diese hier im Beitrag.

Offenbar verschickt Samsung gerade Push-Nachrichten an alle Geräte auf denen FindMyMobile aktiviert ist. Hier schon bei 3 Geräten. Schon auf etlichen Geräten bei Bekannten… Was ist denn da löst @SamsungDE @mobiFlip @AllAboutSamsung pic.twitter.com/j5mXVp7tqC — Martin 🇪🇺 (@keineantwort) February 20, 2020

