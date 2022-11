Ford: Neues Elektroauto im November und 800-Volt-Technologie

Ford möchte ab 2023 die ersten Elektroautos im PKW-Bereich mit Ford-Logo auf den Markt bringen und setzt dabei auf die MEB-Plattform der Volkswagen AG und Android von Google. Und womöglich werden wir das erste Modell bald sehen.

Elektroauto von Ford kommt wohl bald

In Köln arbeitet man womöglich an einem „abgespeckten“ Mustang Mach-E, also sowas wie ein VW ID.4 (da VW-Plattform) mit Mustang-Optik. Dieser wird dann den Anfang machen und soll laut Edison sogar noch im November vorgestellt werden.

Das wollte Darren Palmer im Interview nicht bestätigen, aber er ist gerade in Köln im Ford-Werk unterwegs, wo dieses Modell ab 2023 vom Band laufen soll. Was er aber direkt bestätigt hat: Dort wird schon an mehreren Elektroautos von Ford gearbeitet.

800-Volt-Technologie ist auch eine Option

Die MEB-Plattform der Volkswagen AG nutzt noch die 400-Volt-Technologie, aber es gibt Hersteller wie Hyundai, die schon auf die 800-Volt-Technologie setzen. Und auch die nächste Plattform von Volkswagen (SSP) wird den Schritt zu 800 Volt gehen.

Ist sowas auch eine Option für Ford? Laut Darren Palmer ist das eine Technologie, die sich Ford „gerade sehr genau“ anschaut. Klingt aber nicht so, als ob die ersten Elektroautos damit kommen, sondern sowas eher ein Ziel für 2025+ bei Ford ist.

Ich bin mal auf die Offensive von Ford gespannt und ob das am Ende nur VW ID-Modelle mit Ford-Optik werden oder ob man sich abheben kann. Ford ist recht spät dran, die Elektro-Offensive sollte jetzt also besser sehr zügig aufgebaut werden.

