BMW und Foxconn als Partner: Saudi-Arabien plant Elektroautos

Der Wandel der Automobilbranche wird die Karten neu mischen, denn es ist viel leichter ein Auto mit Elektromotor zu bauen, als mit Verbrennungsmotor. Diese Chance nutzen viele Länder, die deutsche Automobilindustrie wird es nicht leicht haben.

Ceer: Elektroautos aus Saudi-Arabien

Die Konkurrenz aus China bereitet sich bereits auf eine Offensive in Europa vor und auch Saudi-Arabien will hier mitmischen. Hier zeigt man immer wieder Interesse an diesem Sektor, sei es mit einem Investment in Lucid Motors oder das Angebot an Elon Musk, der für kurze Zeit den Plan hatte, dass Tesla ein Privatunternehmen wird.

Doch Saudi-Arabien versucht es jetzt selbst, denn man hat Ceer angekündigt, eine Marke für Elektroautos. Der Public Investment Fund leitet diese neue Marke und man wird die Elektroautos bei Foxconn bauen lassen und Technik von BMW nutzen.

Foxconn möchte bei den Elektroautos das wiederholen, was man bei Smartphones geschafft hat: Der weltweit größte Hersteller für andere Marken werden. Ein Auto ist zwar komplexer als ein Smartphone, aber eben nicht mehr so komplex wie früher.

Bei Foxconn kauft man die Elektro-Plattform, bei BMW lizenziert man die Technik und ein Betriebssystem für westliche Länder kann man zur Not bei Google finden.

Die ersten Elektroautos von Ceer sollen 2025 auf den Markt kommen, es gibt bisher aber noch keine weiteren Details. Wir wissen also nicht, welche Modelle geplant sind und in welcher Preisklasse man angreifen möchte. Die Palette von Foxconn ist breit.

Elektroautos: Die neuen Player kommen

Das mit Ceer ist auch kein Hobby oder Nebenprojekt, bis 2034 soll die Marke bis zu 8 Milliarden Dollar zum BIP Saudi-Arabiens beitragen. Man geht davon aus, dass bis zu 30.000 Jobs entstehen. Das Öl-Geld fließt jetzt also in die Zukunft der Branche.

Das wird eine interessante Phase, denn wir haben beim Smartphone-Boom auch einen Wandel gesehen und die neuen Player haben die alten verdrängt. Ich hoffe daher, dass VW, Mercedes und Co. gut auf diese neue Konkurrenz vorbereitet sind.

Aus Sicht der Nutzer finde ich so eine Disruption des Marktes spannend und mehr Konkurrenz ist auch gut, aber die Automobilbranche ist unsere größte Branche und ich befürchte, dass diese (freundlich ausgedrückt) fragwürdigen Regime (China zählt auch dazu) sehr viel Geld investieren und richtig gefährlich werden könnten.

