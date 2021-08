Fossil Gen 6: Neue Smartwatches mit Wear OS haben einen Nachteil

Fossil hat heute wie erwartet neue Smartwatches vorgestellt, und zwar steht die Gen 6 mit Wear OS an. Die Sache ist nur die: Laut Fossil kommt die Gen 6 noch mit Wear OS 2 daher und wird erst 2022 mit einem Update auf Wear OS 3 versorgt.

Okay, vielleicht nicht so tragisch, wann kommt das Update denn? Das sagt Fossil nicht, aber vermutlich aus einem guten Grund. Google gab nämlich bereits bekannt, dass Wear OS 3 als Update erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 kommt.

-->

Man kauft sich jetzt also vielleicht eine Fossil Gen 6, bekommt die neue Version von Wear OS aber erst in einem Jahr. Es ist unklar, warum Fossil die neue Version noch nicht nutzt und Samsung bereits eine Wear OS-Smartwatch damit ausliefert.

Fossil Gen 6: Neuer Qualcomm-Chip

Gut, was ist denn dann neu? Es gibt ein frisches Design und unter der Haube werkelt der Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, der eine etwas schnellere und effizientere Version des bereits bekannten Snapdragon Wear 4100 ist.

Der Pulsmesser wurde aktualisiert, es gibt einen SpO2-Sensor, man kann zwei Größen (42 und 44 mm) wählen), alle Modelle haben ein OLED-Display und beim Akku spricht Fossil von etwa 24 Stunden (es gibt einen Stromsparmodus).

Es gibt schon eine offizielle Produktseite mit etwas mehr Details für Deutschland und es geht bei 299 Euro los. Die größere Version kostet dann 329 Euro. Bestellen kann man die Gen 6 (in Deutschland, in den USA früher) ab dem 20. September.

Apple Watch Series 7 soll ein größeres Display bekommen Apple wird laut Mark Gurman in diesem Jahr keine neuen Health-Funktionen bei der Apple Watch Series 7 einführen, denn der Fokus liegt auf einem neuen Design. Das Display wird etwas flacher, ebenso wie die Seiten - eben wie beim iPhone…30. August 2021 JETZT LESEN →

-->