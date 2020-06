Fotos für Ausweisdokumente werden digital

Durch das Kon­junk­tur­pa­ket ist das Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesen etwas untergegangen. Daher möchte ich das Thema gesondert aufgreifen.

In dem gestern beschlossenen Gesetz wird im Grunde geregelt, dass Fotos für Ausweisdokumente digital werden. Das bedeutet, in Zukunft sind Fotostudios und Fotografen dazu verpflichtet, ein Passfoto ausschließlich digital zu erstellen und über eine sichere Übermittlung an die Pass- beziehungsweise Personalausweisbehörde zu versenden.

Alternativ kann das Lichtbild auch direkt vor Ort in der Behörde und unter Aufsicht eines Mitarbeiters angefertigt werden. Diese Methode habe ich nun schon zweimal genutzt und empfand sie als sehr unkompliziert. Das Mitbringen von Fotos zur Aufnahme in den Ausweis ist nicht mehr möglich.

Zur Begründung der Anpassung heißt es:

Hintergrund der Regelung ist das sogenannte “Morphing”: Dabei werden die Fotos zweier Menschen zu einem Bild verschmolzen. Möglich ist das bereits durch frei verfügbare Computerprogramme. Ist das Lichtbild auf einem Pass auf diese Weise manipuliert, kann nicht nur deren Inhaberin oder deren Inhaber das Dokument nutzen. Unter Umständen ermöglicht es auch einer weiteren Person, deren Gesichtszüge im Foto enthalten sind, den Gebrauch des Passes.

Eine weitere Änderung betrifft die Ermittlungsbefugnisse der Polizei. Derzeit können die deutschen Behörden in Fällen, in denen von ausländischen Behörden nur die Seriennummer eines Ausweisdokumentes mitgeteilt wird, keine weiteren Ermittlungen anstellen. Mit der neuen Regelung ist es Polizisten im Fahndungsfall gestattet, die zu einer Seriennummer gespeicherten Daten direkt bei den ausstellenden Behörden zu erfragen und dort weiter zu ermitteln.

