Freenet Video: 3 Monate für 0,99 Euro + Amazon-Gutschein als Bonus

Das Videoportal Freenet Video hat aktuell wieder eine Testaktion ins Leben gerufen, über die man unter anderem aktuelle „Blockbuster“ für 0,99 Euro streamen kann. Außerdem gibt es einen Amazon-Gutschein.

Freenet Video kann derzeit wieder 3 Monate lang für einmalig 0,99 Euro gebucht werden. Anschließend würde der Dienst 4,99 Euro pro Monat kosten, wenn man nicht rechtzeitig kündigt.

Außerdem sind wieder einige Blockbuster zum Einzelabruf enthalten. Die kosten zum Ausleihen sonst überall i.d.R. mindestens 4,99 Euro.

Weiterhin sind über 1.000 Filme & Serien in HD-Qualität bei freenet Video inklusive. Der Service ist auf bis zu 5 Geräten nutzbar und monatlich kündbar.

freenet Video: 3 Monate für 0,99 Euro

Blockbuster und ein Amazon-Gutschein

Bei der aktuellen Aktion gibt es wieder mal einen Amazon-Gutschein im Wert von 5 Euro. Im Grunde geht man also bei seinem Test des Dienstes mit einem rechnerischen Plus raus. Bei freenet Video erhält man außerdem verschiedene aktuelle Blockbuster, die über Movie Coins abgerufen werden können. Movie Coins sind sozusagen eine virtuelle Währung, die wie folgt gewährt wird:

1 Movie Coin mit Vertragsabschluss, 2 Movie Coins am Anfang des zweiten Vertragsmonats, 3 Movie Coins am Anfang des vierten Vertragsmonats sowie in Intervallenfolgen von 3 Monaten für die weitere Vertragslaufzeit. Die ersten 3 Movie Coins, die gewährt werden, sind bis Ende des 3. Vertragsmonats gültig. Alle weiteren Movie Coins haben eine Gültigkeit von 3 Monaten.

Die Movie Coins können genutzt werden, um über das in das freenet-Video-Portal integrierte meinVOD-Portal der videociety (gemäß der „meinVOD“-Nutzungsbedingungen) bestimmte meinVOD-Medieninhalte, die mit der entsprechenden Movie Coins Kennzeichnung versehen sind gegen die auf dem meinVOD-Portal angegebene Anzahl an Movie Coins abzurufen.

Zur Aktion bei freenet Video

