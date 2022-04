Für 30 Euro: Jubiläums BahnCard 25 gestartet

Die Bahn schafft ab heute nicht nur die Partner-Bahncard ab, sondern startet auch die „Jubiläums BahnCard 25“ mit einem sattem Rabatt.

Das Aktionsangebot Jubiläums BahnCard 25 ist ab sofort verfügbar. Es handelt sich dabei um eine vergünstigte reguläre BahnCard 25, die im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. April 2022 für 30,00 € in der 2. Klasse und für 60,00 € in der 1. Klasse von allen Altersgruppen ab 6 Jahren erworben werden kann.

-->

Mit der Jubiläums BahnCard 25 erhalten Kunden einen BahnCard-Rabatt in Höhe von 25 Prozent auf die Super Spar-, Spar- und Flexpreise innerhalb Deutschlands in der entsprechenden Wagenklasse. Dabei können ICE bzw. IC/EC, ÖBB-Nightjet-Züge (ggf. reservierungspflichtig) und die Züge des Nahverkehrs (IRE, RE, RB, S-Bahn) genutzt werden. Außerdem wird die Jubiläums BahnCard 25 bei „vielen“ Verkehrsverbünden, in Bussen und bei Privatbahnen akzeptiert.

Die Jubiläums BahnCard hat eine Gültigkeit von 12 Monaten. Sie geht automatisch in ein reguläres BahnCard Abo über, sofern sie nicht 6 Wochen vor Laufzeitende schriftlich gekündigt wird.

Die Jubiläums BahnCard 25 können Kunden im Aktionszeitraum online kaufen. Sie ist obendrein erhältlich in DB Reisezentren und Agenturen der Deutschen Bahn und in der App DB Navigator.

Zur Jubiläums BahnCard 25 →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->