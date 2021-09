Für Bestandskunden: tedee-Türschlösser werden HomeKit-fähig

Das Firmware-Upgrade zur HomeKit-Integration von bereits produzierten smarten tedee-Schlössern ist nun durch Apple freigegeben.

Damit startet tedee ab sofort die Verteilung des Updates an alle Nutzer, wie das Unternehmen heute per Pressemeldung verkündet hat. Bis zum 27. September 2021 soll der Prozess abgeschlossen sein und jeder Nutzer die Möglichkeit erhalten haben, sein Türschloss zusätzlich in HomeKit zu integrieren. Eine Nutzung über die tedee-App und Android-Geräte bleibt weiterhin möglich.

Nach dem Update können Besitzer des tedee-Schlosses in der tedee-App die Schaltfläche „HomeKit“ in den Schlosseinstellungen finden. Darüber lässt sich das Schloss anschließend in der Home-App von Apple hinzufügen. Der HomeKit-Code wird automatisch geladen. Weitere Informationen zur Integration sind hier zu finden.

Ab voraussichtlich Oktober sollen auch tedee-Schlösser im deutschen Fachhandel verfügbar sein, die bereits mit der HomeKit-Firmware ausgestattet sind und einen entsprechenden HomeKit-Code zum Einscannen im Lieferumfang enthalten werden.

