Für Fire TV: waipu.tv Perfect Plus 3 Monate kostenlos

Wer einen Fire TV von Amazon nutzt, kann noch bis zum 12. April 2022 den Online-TV-Dienst waipu.tv drei Monate kostenfrei buchen.

Das Angebot „3 Monate waipu.tv Perfect Plus kostenlos“, aktivierbar mit dem

Gutscheincode PERFECTPLUS2, ist nur in Deutschland gültig. Das Angebot gilt nur für Neukunden von waipu.tv, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und über einen Amazon.de-Account verfügen, der Zahlungsdaten hinterlegt und 1-Click-Shopping aktiviert hat. Jeder teilnahmeberechtigte Kunde darf das Angebot dabei nur einmal (je Amazon-Konto) wahrnehmen. Das Angebot kann nicht mit Probezeiträumen für die waipu.tv-App kombiniert werden.

Aber Obacht: Jeder Neukunde kann nach Abschluss der Registrierung das Perfect Plus-Paket von waipu.tv 3 Monate lang kostenlos nutzen. Kündigt er zum Ablauf des kostenlosen 3 Monatszeitraums nicht, beginnt automatisch die kostenpflichtige Angebotslaufzeit. Nach Ablauf des kostenfreien Nutzungszeitraums kostet das Perfect Plus-Paket 12,99 € / Monat. Das Paket kann monatlich gekündigt werden.

Das Perfect Plus-Paket von waipu.tv vereint Free-TV, Pay-TV und Videos auf Abruf. Es beinhaltet über 100 Free-TV-Sender in HD, 46 Pay-TV-Sender und über 10.000 Inhalten auf Abruf. Allen Perfect Plus-Kunden stehen die bekannten Komfort-Funktionen wie Aufnahmespeicher, Pause und Restart zur Verfügung, obendrein ist die Nutzung auf bis zu vier Geräten inklusive.

Im Rahmen der Osterangebote sind bei Amazon aktuell Echo-Geräte, Fire-TV-Modelle, Fire-Tablets, Kindle-Modelle, Blink-Kameras sowie Amazon eero WLAN-Hardware vergünstigt zu haben. Auf dieser Aktionsseite sind alle reduzierten Geräte aufgelistet.

