Functions on Demand: ŠKODA startet „In-App-Käufe“ für das Auto

ŠKODA bietet für die aktuelle OCTAVIA-Generation ab sofort sogenannte „Functions on Demand“ an. Das sind so etwas wie „In-App-Käufe“ für verschiedene Fahrzeugfunktionen.

Die neuen Functions on Demand ermöglichen es, verschiedene Funktionsumfänge und Ausstattungsdetails auch nach dem Fahrzeugkauf freizuschalten. Die Option steht zunächst allen OCTAVIA der vierten Generation offen. Die angebotenen Features erreicht der Kunde über das Infotainmentsystem des Fahrzeugs. Über den Menüpunkt „Shop“ gelangt er zu einer Übersicht mit allen derzeit erhältlichen Funktionen.

Voraussetzung für die Nutzung der Functions on Demand ist ein ŠKODA Connect-Konto. Die Bezahlung erfolgt nach Wunsch per Überweisung, Kreditkarte oder Paypal. Nach erfolgtem Zahlvorgang installiert und aktiviert das Fahrzeug die neuen Funktionen automatisch – ein Besuch beim ŠKODA Partner ist nicht nötig.

Navigationssystem, Fernlichtassistent und mehr kaufen

Zu den Paketen unter den Functions on Demand zählt z. B. das Navigationssystem. Für 390 Euro kann der Fahrer die Zielführungs-Software installieren – vorausgesetzt, der OCTAVIA hat das Infotainmentsystem Bolero an Bord. Für 49 Euro pro Jahr lässt sich ŠKODA Connect zudem um Infotainment Online ergänzen. Es bietet Kartenupdates, Live-Verkehrsinformationen und Routenplanung.

Auch steht der Fernlichtassistent für 208 Euro bereit. Er steht in allen aktuellen OCTAVIA zur Wahl, die nicht über Matrix-LED-Hauptscheinwerfer verfügen. Darüber hinaus umfassen die Functions on Demand zwei Angebote für OCTAVIA mit Ambientebeleuchtung: Für je 49 Euro können zusätzliche Farben und Effekte (verfügbar ab Dezember) freigeschaltet werden. Zum Beispiel erhöht sich im Sportmodus je nach Geschwindigkeit die Lichtintensität.

Mit der Verkehrszeichenerkennung haben Fahrer im Blick, welche Geschwindigkeitsbegrenzung oder Überholverbote auf der aktuellen Strecke gelten. Voraussichtlich ab Dezember können Besitzer eines OCTAVIA der vierten Generation diese Funktion für 74 Euro nachrüsten. Das Kompaktmodell muss hierfür entweder über das Infotainmentsystem Columbus oder das Infotainmentsystem Bolero inklusive freigeschaltetem Navigationssystem verfügen.

Navigationssystem, Fernlichtassistent und die zusätzlichen Farben der Ambientebeleuchtung stehen ab sofort im Fahrzeugshop des aktuellen OCTAVIA bereit. Die Verkehrszeichenerkennung sowie die zusätzlichen Effekte der Ambientebeleuchtung ergänzen das Angebot voraussichtlich ab Dezember.

Wichtig zu wissen: Die erworbenen Funktionen bleiben dauerhaft mit dem Fahrzeug verbunden – auch wenn sich zum Beispiel der Hauptnutzer des ŠKODA Connect-Kontos ändert, etwa wenn das Auto verkauft wird.

