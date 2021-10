Audi e-tron 55 quattro: Software-Update bringt mehr Reichweite

ID.5 GTX: VW zeigt finale Version am 3. November

Dass der VW ID.5 GTX im November in der finalen Version, also ohne Camouflage Folierung gezeigt werden soll, wussten wir bereits. Nun gibt es auch ein Datum. Am 3. November 2021 ist so weit. Dann möchte VW den ID.5 GTX…25. Oktober 2021 JETZT LESEN →