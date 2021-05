Plant Sucker Punch bereits „Ghost of Tsushima 2“ für die PlayStation 5?

Ghost of Tsushima gehört für viele zu den Highlights der PlayStation 4 und auch ich würde das Spiel als solches bezeichnen. Es mag nicht die Aufmerksamkeit von einem Last of Us 2 bekommen haben, ist aber eine ganz klare Empfehlung.

Vor allem die Spieler haben Ghost of Tsushima sehr positiv aufgenommen, noch positiver als die Presse selbst. Daher hat Sony zum Start ins neue Jahr bekannt gegeben, dass man nun einen richtigen Film für das Videospiel planen möchte.

-->

Kommt direkt Ghost of Tsushima 2?

Interessant ist dabei, dass Sucker Punch laut einer Stellenausschreibung schon ein neues Projekt plant. Es wird Unterstützung gesucht, die beim Aufbau der Story helfen soll. Wichtig ist, dass man Erfahrung mit AAA-Open-World-Spielen hat.

Planen die Entwickler also direkt Ghost of Tsushima 2 für die PlayStation 5? Nach dem Erfolg des ersten Teils kann ich mir das gut vorstellen. Wobei es auch nicht ausgeschlossen wäre, dass man die ältere inFAMOUS-Reihe fortsetzen wird.

Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man die Story aus dem ersten Spiel mit dem Film und einem weiteren Spiel verknüpfen könnte. Zumindest das etwas, was ich mir wünschen würde. Sony selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Mein Fazit nach 6 Monaten Die Sony PlayStation 5 und Xbox Series X begleiten mich nun schon seit fast einem halben Jahr. Es wird daher mal Zeit für ein kleines Langzeit-Fazit. Ende 2020 trafen bei mir die beiden Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft ein und…17. April 2021 JETZT LESEN →

-->