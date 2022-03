Glasfaser: M-net und Telekom kooperieren

Die Deutsche Telekom macht weiter Druck im Bereich Glasfaser. Nach dem kürzlich erst die Kooperationen mit 1&1 und wilhelm.tel offiziell gestartet sind, hat man nun den nächsten Partner an Bord geholt.

Der regionale Glasfaseranbieter M-net und die Deutsche Telekom haben eine FTTC-Wholesale-Kooperation für Bayern und den hessischen Main-Kinzig-Kreis geschlossen. Die Partnerschaft ermöglicht es der Deutschen Telekom, in den von M-net mit Glasfaser bis zum Kabelverzweiger (FTTC = Fiber-to-the-Curb) ausgebauten Gebieten eigene Internet- und Telefonanschlüsse auf Glasfaserbasis zu vermarkten.

In den kommenden Wochen wollen M-net und die Telekom netz- und systemseitig alle erforderlichen Voraussetzungen für die technische Umsetzung schaffen. Die zentrale Übergabe der Datenströme findet auf Basis von diskriminierungsfreien Layer 2 Bitstream-Zugängen (L2-BSA) über Anbindungen in München und Frankfurt am Main statt.

Der Vermarktungsstart für die Anschlüsse der Deutschen Telekom über die FTTC-Infrastruktur von M-net in Bayern und dem hessischen Main-Kinzig-Kreis ist für das zweite Quartal 2022 geplant.

