Gmail: Google teasert neues Design an

Google will Gmail ein neues Design spendierten und hat damit begonnen die ersten Teaser zu verschicken. Bei 9TO5Google hat man ein erstes Bild veröffentlicht, was eine Preview für ein neues App-Icon ist. Google hat in den letzten Monaten neue Icons bei Apps wie Maps eingeführt und nun scheint Gmail an der Reihe zu sein.

Diese Skizze, die man aus ausgewählte US-Medien verschickt hat, ist bisher aber der einzige Hinweis für das neue Gmail. Doch ich gehe mal davon aus, dass Google nicht lange warten wird, bis man uns neue Details zu den Änderungen nennen wird.

Ich hoffe nur, dass das neue Icon am Ende nicht so hässlich (persönliche Meinung) wie bei Maps ausfallen wird, denn Gmail hat bei mir einen festen Platz im Dock auf dem Smartphone und Tablet und das aktuelle Icon ist „okay“. Wir halten euch mit der Entwicklung rund um Gmail von Google hier im Blog auf dem Laufenden.

