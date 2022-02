Goldeneye 007: Remaster soll in den nächsten Wochen kommen

Goldeneye 007 gehört zu den beliebtesten Spielen aller Zeiten und ist mit 96 von 100 Punkten auch eines mit der besten Bewertung bei Metacritic. Es wurde von Rare entwickelt und kam zwei Jahre nach dem Kinofilm für den N64 auf den Markt.

Goldeneye 007 als Remaster geplant

Passend zum 60. Jubiläum des Bond-Franchise soll ein Remaster anstehen, mit dem einige schon im Rahmen der letzten Nintendo Direct gerechnet haben. Doch man hört, dass Microsoft das Spiel ankündigen möchte und nicht Nintendo.

Es gibt mittlerweile mehrere Quellen, die von einem Remaster sprechen. Da wäre Nate vom Podcast Nate the Hate, dann noch Jeff Grubb von GamesBeat und VGC hat sich am Wochenende ebenfalls geäußert. Das sind drei sehr gute Quellen.

Goldeneye 007 soll angeblich schon bald kommen, es ist von Wochen die Rede. Es gab auch viele Hinweise in den letzten Wochen, wie das Entfernen von der Liste der verbotenen Spiele in Deutschland. Der Titel könnte für die Nintendo Switch und Xbox erscheinen, eine PlayStation-Version deutet sich derzeit aber nicht an.

