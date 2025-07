Vodafone erweitert 5G-Roaming auf 109 Länder

Vodafone bietet seinen Mobilfunkkunden inzwischen in 109 Ländern die Möglichkeit, das mobile Internet im 5G-Netz zu nutzen.

Insgesamt ist LTE-Roaming in 187 Ländern verfügbar. Um Telefonie und mobiles Surfen auch im Ausland zu ermöglichen, arbeitet der Konzern mit über 500 Roaming-Partnern in mehr als 200 Ländern zusammen. Neue Partnerschaften mit 5G-Netzbetreibern wurden unter anderem in Albanien, Ägypten, Costa Rica, Guernsey, Jersey, dem Kosovo und Tunesien geschlossen. Eine vollständige Liste findet ihr in diesem PDF.

Laut eigenen Angaben ist Vodafone derzeit der einzige deutsche Anbieter mit einer derart umfassenden 5G-Roaming-Abdeckung weltweit. Diese Erweiterung erfolgt rechtzeitig zur Hauptreisezeit im Sommer 2025 und soll die Nutzung mobiler Dienste im Ausland vereinfachen. Gleichzeitig gibt Vodafone Tipps für die Nutzung des Smartphones im Urlaub, insbesondere zu Roaming-Einstellungen und Datennutzung.

Technische Reichweite und internationale Partnerschaften

Der Ausbau der 5G-Abdeckung ist Teil von Vodafones Bestreben, das Netz international verfügbar und leistungsfähig zu machen. Die Roaming-Optionen decken sowohl Mobilfunktelefonie als auch Datenverbindungen ab. Die Netzverfügbarkeit ist dabei von den jeweiligen Partnern vor Ort abhängig. Trotz der großen Zahl an Kooperationspartnern kann die Qualität des mobilen Internets im Ausland je nach Region logischerweise unterschiedlich ausfallen.

