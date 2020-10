Google Assistant bekommt Podcast-Option von Spotify

Google hat den Google Assistant für Podcast-Apps von Drittanbietern geöffnet, bisher konnte man nur auf Google Podcasts zugreifen. Doch bei Android Police hat man entdeckt, dass in den Einstellungen jetzt auch offiziell Spotify zu sehen ist:

Es scheint aber noch Probleme mit Spotify und dem Google Assistant zu geben, was mehrere Gründe haben könnte: Die Funktion ist noch nicht fertig, oder die Option gibt es vorerst nur in den USA (die Autorin wohnt nämlich in Libanon).

Google selbst hat sich noch nicht dazu geäußert, aber weitere Podcast-Anbieter dürften sicher auch noch folgen – ich habe nach dieser Meldung sehr oft gesehen, dass Pocket Casts gewünscht wird. Wir werden das beobachten und gehen davon aus, dass sich Google eventuell bald offizielle Informationen nachreichen wird.

