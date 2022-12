Google Chrome: Google will ab 2023 für stabilere Updates sorgen

Google hat eine kleine Änderung für Chrome angekündigt, die man ab Chrome 110 im kommenden Jahr einführt. Bisher war es so, dass man eine neue Version vorher mit Beta-Testern ausprobiert und dann irgendwann für alle Nutzer verteilt hat.

Mit Chrome 110 wird es die Beta am 12. Januar, die finale Version am 7. Februar und eine „Early Stable“-Version am 1. Februar geben. Diese frühe Testversion gibt es für eine „kleine Anzahl an Nutzern“ und sie kommt in Zukunft eine Woche früher.

Wer nicht von Google ausgewählt wird, der kann diese Version auch immer eine Woche vorher über die Webseite von Google herunterladen. So möchte Google dafür sorgen, dass man vor dem großen Rollout noch mehr Fehler finden kann.

By releasing stable to a small percentage of users early, we get a chance to monitor the release before it rolls out to all of our users. If any showstopping issue is discovered, it can be addressed while the impact is relatively small.