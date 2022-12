Google überarbeitet die mobile Wetter-Ansicht

Google hat die mobile Ansicht für das Wetter überarbeitet, wer also im Browser nach dem aktuellen Wetter sucht, dürfte die neue Optik ab sofort sehen. Ich habe mich vorhin schon gewundert, aber mehrere US-Seiten bestätigen diesen Schritt.

In den mobilen Google-Apps für Android und iOS gibt es diese neue Ansicht nicht, aber sie wird mir auf dem iPhone in Safari und auf Android-Smartphones in Chrome angezeigt. Google nutzt übrigens weiterhin die Wetterdaten von weather.com.

Ich nutze zwar eine Wetter-App, vor allem mobil ist das meine erste Anlaufstelle, doch hin und wieder bin ich gerade in einem Browser und suche schnell nach dem Wetter. Probiert es einfach mal aus, so sollte die Wetter-Ansicht jetzt aussehen:

Google Pixel: Zwei neue Details zum Lineup für 2023 Das Jahr neigt sich dem Ende und wir beschäftigen uns mittlerweile mit den neuen Smartphones für 2023. Google hat große Pläne für das kommende Jahr und es wird wohl schon direkt im Frühjahr 2023 mit mehreren Ankündigungen losgehen. Google Pixel…20. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->