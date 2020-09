Google: Fitbit-Deal dürfte genehmigt werden

23 % der Internetuser verwenden Smartwatches, Fitnessarmbänder und Co.

15,5 Millionen der rund 66,5 Millionen Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland haben im 1. Quartal 2020 Smartwatches, Fitnessarmbänder und Co. genutzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand dieser in 2020 erstmals erfragten Daten der Erhebung zur Nutzung von Informations- und…27. September 2020 JETZT LESEN →