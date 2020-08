Google: Untersuchung für Fitbit-Übernahme eingeleitet

Die Europäische Kommission hat heute bekannt gegeben, dass man die Fitbit-Übernahme untersuchen wird. Damit haben wir gerechnet und nun ist es offiziell.

Google war darauf vorbereitet und hat zeitgleich einen Blogeintrag zu diesem Thema veröffentlicht. Darin schreibt man aber nur, was bereits bekannt ist.

Es geht Google nicht um die Daten von Fitbit, sondern um die Hardware. Das hat man bereits im Juli behauptet. Heute hat man erneut betont, dass die Daten nicht für Google Ads genutzt werden. Doch der EU geht es nicht nur um Google Ads, man will auch nicht, dass die Daten für die Suche genutzt werden.

Man kann die geplante Fitbit-Übernahme aus zwei Blickwinkeln betrachten. Die Hardware ist kein Problem, da haben Google und Fitbit keinen großen Marktanteil. Das Problem sind einzig und allein die Daten, die Google damit bekommt.

Die Untersuchung kann sich nun einige Monate hinziehen und der Ausgang ist noch vollkommen offen. Wir wissen auch nicht, ob das Hardware-Pläne von Google beeinflusst und ob sich Fitbit mit Neuheiten eventuell zurückhält. Google deutet jedenfalls eine neue Hardware-Generation im Blogeintrag an:

We believe the combination of Google and Fitbit’s hardware efforts will increase competition in the sector, making the next generation of devices better and more affordable.