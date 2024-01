Google hat „ehrgeizige Ziele“ und das bringt ein Problem mit

Die Entlassungswelle der großen Tech-Giganten ist noch nicht abgeschlossen und obwohl sich Google schon von einer fünfstelligen Summe an Mitarbeitern getrennt hat, warnt der CEO Sundar Pichai heute, dass 2024 weitere Entlassungen folgen.

Google hat „ehrgeizige Ziele“ für die Zukunft

Es ist noch nicht vorbei, denn Google hat „ehrgeizige Ziele“ und möchte „dieses Jahr in große Prioritäten“ investieren, dafür sind es aber zu viele Mitarbeiter. Das Schreiben, welches The Verge vorliegt, warnt also davor, dass es bald weitergeht.

Bei Google geht es jetzt um das „Entfernen von Ebenen, um die Ausführung zu vereinfachen und die Geschwindigkeit in einigen Bereichen zu steigern“. Ich finde es aber schade, dass viele der Mitarbeiter dabei als „Problem“ eingestuft werden.

Mal schauen, wo das endet, aber ich habe den Eindruck, dass einige Unternehmen etwas hart auf die aktuellen Zeiten reagieren, denn Umsatz und Gewinn sind bei Google, Amazon und Co. weiterhin prächtig, da wäre mehr als genug Geld da.

Doch das sind eben die Schattenseiten dieses Systems, wenn man an der Börse ist, denn Aktionäre sehen lieber eine Reduktion der Menschen statt des Gewinns. Als Google-Mitarbeiter wird das ein hartes Jahr, nach so einem internen Memo wird bei vielen die Angst mitschwingen, ob ihr Job am nächsten Tag vielleicht schon weg ist.

