Amazon Alexa steckt „in ernsten Schwierigkeiten“ und kostet bald Geld

Wir haben vor etwas mehr als einem Jahr gehört, dass sich die Alexa-Sparte in einer Krise befindet, denn sie ist nicht so lukrativ, wie sich das Amazon wünscht.

Mit der Hardware verdient man kein Geld, denn diese ist günstig und legt den Fokus auf Marktanteil, die Entwicklung von Alexa ist sehr teuer und Amazon verkauft nicht wirklich Produkte darüber, was ein großes Ziel war. Jetzt gibt es wohl einen Plan.

Alexa Plus als kostenpflichtige Option

Wie Business Insider berichtet, arbeitet das Team derzeit an „Alexa Plus“, einer neuen und deutlich mächtigeren Version des Dienstes. Die Deadline für die neue Version ist der 30. Juni, es soll im zweiten Halbjahr losgehen – und Geld kosten.

Diese Strategie ist zwar intern umstritten, aber die Idee ist, dass Alexa bald Geld kosten wird, wenn man mehr nutzen möchte. Dieser Ansatz ist bei KI-Diensten im Trend und wir sehen das gerade bei Samsung, bei Microsoft und auch bei Google.

Die Entwicklung dieser Dienste ist extrem teuer und das muss sich irgendwann rechnen. Eine interne Quelle hat verlauten lassen, dass „Alexa in Schwierigkeiten ist“, wenn durch diesen Schritt „keine Einnahmen erzielt werden“. Angeblich ist man aber mit der „Bemerkenswerten Alexa“, wie sie intern genannt wird, nicht zufrieden.

KI-Dienste entwickeln sich derzeit schnell und wir sehen große Sprünge, an diese Qualität kommt auch die bessere Version von Alexa nicht heran. Falls man aber mit Alexa Plus ein Abo anbieten möchte, dann muss das die Kunden auch überzeugen.

Amazon plant großen Umbau von Alexa

Intern sorgt das laut Bericht für Diskussionen, denn es gibt die Überlegung, ob man die komplette Technologie hinter Alexa überarbeitet und das Team, welches an der „Klassischen Alexa“ arbeitet, wie sie intern bezeichnet wird, gefällt das eben nicht.

Sind Menschen wirklich bereit, um für Alexa zusätzlich Geld zu bezahlen? Die Idee ist nämlich, dass das nicht Bestandteil von Prime wird, das wird ein eigenes Abo. Ich vermute es eher nicht und viele im Alexa-Team haben hier große Bedenken.

Als Alexa-Nutzer bin ich natürlich gespannt, was da ansteht, auch wenn ich davon ausgehe, dass das zunächst eher ein Plan für die englische Version ist. Amazon spricht gerne im Herbst über neue Alexa-Funktionen und Echo-Produkte und die Deadline mit Juni klingt so, als ob Alexa Plus für Ende 2024 eingeplant wird.

